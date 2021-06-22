Хабаровские рестораторы надеются избежать закрытия с помощью вакцинации

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22 июня 2021, 10:11

Часть работников сферы общепита в Хабаровском крае срочно пройдет антиковидную вакцинацию. Уже составлен список из трех сотен человек.

- Завтра в Хабаровске сделает около 50 сотрудников баров, кафе, ресторанов, - указал представитель краевого Минздрава Данил Зайцев.

Напомним, что ситуация по ковиду в регионе ухудшается. Два села в отдаленном Охотском районе закрыты на карантин. Принято решение об обязательной вакцинации муниципальных служащих в краевой столице. Об этом заявил мэр города Сергей Кравчук. Напомним, что перед этим врио главы края Михаил Дегтярев объявлял о том, что обязательная вакцинация в дальневосточном субъекте вводиться не будет.

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