Метеоролог Вильфанд рассказал, что «очень сильная аномальная жара» зафиксирована на двух территориях РФ

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22 июня 2021, 09:43 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «аномальная жара» зафиксирована на территории Европейской части России и в Дальневосточном федеральном округе. По его словам, страна разделилась на две части.

«… на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири очаг холода. Два огромный очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число», - пояснил он.

Вильфанд добавил, что в Европейской части РФ температура превышает нормальные показатели на 10 градусов, а на Азиатской - больше 12 градусов. Кроме того, он уточнил, что в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края зарегистрирована температура ниже нормы. Эксперт отметил, что «аномальную жару» определяют два мощных антициклона. Метеоролог рассказал, что сейчас день летнего солнцестояния, т.е. солнце наиболее активно, и ситуацию усугубляет ясная погода.

«… антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следуют признать "нашей"», - поделился эксперт.

Он считает, что «аномальная жара» продержится в данных регионах до конца недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозовых дождях и урагане в конце текущей неедли в Москве.

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