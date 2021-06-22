В Челябинской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

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22 июня 2021, 09:22 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

80 лет назад началась Великая Отечественная война.

В День памяти и скорби к жителям региона обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Сотни тысяч южноуральцев с оружием в руках встали на защиту Родины. Другие наши земляки самоотверженно трудились в тылу, отдавая все свои силы, чтобы приблизить долгожданную победу», — отметил он. Глава региона подчеркнул, что священный долг нынешнего и будущих поколений — помнить, какой невероятно высокой ценой была завоевана победа.

Как сообщает сайт областного правительства, «Поисковым движением России» создан проект «Без срока давности». На сайте безсрокадавности.рф представлено множество архивных документов и данные о ходе поисковых работ.

На Южном Урале действует региональное отделение «Поискового движения России». Его участники этой весной провели Вахту Памяти в Ленинградской области. За две недели экспедиции поисковики обнаружили в местах боев останки 127 солдат, их захоронили в братской могиле на мемориале «Синявские высоты». Теперь добровольцам предстоит работа по установлению судьбы бойца, чье имя было указано на найденной рукоятке пистолета.

22 июня в городах и районах Челябинской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

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