Дадим мусору второй шанс: передовые технологии и экзотические способы переработки и использования мусора в мире

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22 июня 2021, 09:41 Кристина Килькевич

Фото: cоцсети

Ежегодно в мире производится около 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. 90% которых поступает прямиком на свалки, где они разлагаются десятки лет, выделяя токсичные вещества.

Проблема количества мусора в мире давно стало глобальной. Многие страны борются с отходами, а люди находят им полезное, а иногда и необычное применение.

Сложно представить, что используемые нами предметы обычного бытового уровня могут быть сделаны целиком или частично из того самого мусора. И это можешь сделать Ты сам. Не выбрасывая ненужное, а преобразовывая и совершенствуя под что-то новое.

Произведения искусства

Да, именно так. Некоторые выставочные творения можно увидеть и своими глазами, посетив музеи.

Такое направление получило название «Трэш-арт» или «Джанк-арт», что в переводе с английского означает «мусорное искусство», подразумевая включение мусора в изделие.

Художественный МУзей МУсора «МУ МУ» (фотография взята с сайта музея)

Но такое искусство относится не только к выставочным скульптурам, но и к предметам одежды. Дизайнеры создают шедевры из переработанного пластика и других отходов, которые в последствии смогут стать привычным методом производства гардероба.

Строительство

Постройка домов из бутылок, которые заменяют кирпичи, практикуется не только за рубежом, но и на территории нашей страны. В качестве привычных нам строительных материалов используется мусор: стеклянные или пластиковые бутылки, для укрепления которых внутрь помещаются сухие и чистые неорганические отходы. Первыми возводить подобные сооружения стали на территории Африки и Гватемалы. (Фотография взята с сайта pressa.tv)

Но такой метод не проживет без дополнительных материалом. Международная команда исследователей придумала экологическое производство цемента из старых унитазов.

В будущем это может поспособствовать снижению риска для окружающей среды. Сейчас же производство цемента наносит вред климату и влияет на глобальное потепление.

(Фотография взята с сайта культурология.рф – машина индийского художника)

Транспорт

Зачастую автовладельцы не пренебрегают мусорными свалками и старым ненужным транспортом в поисках деталей для своих машин. Однако, как рассказывает life.ru, голландские студенты технического университета создали собственный автомобиль, состоящий почти полностью из мусорных отходов. И это не первый случай создания транспорта таким образом. Индийский художник Haribaabu Haatesan (Hari) также представил собственно «чудо», состоящее из самых разных устройств.

Ежегодно в России территория, занимаемая под мусорные свалки, увеличивается на 400 тысяч гектаров. И уже составляет свыше 4 миллиона гектаров в общей сложности. Это сопоставимо с некоторыми зарубежными государствами и даже по площади превышает часть из них. Придет время и настанет прогресс в эксплуатации мусора, а вторсырье будет создаваться повсеместно.

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