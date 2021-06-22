ТОП-5 сериалов, которые стоит посмотреть

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22 июня 2021, 09:05 Алина Лидэ

На дворе лето уже 2021 года, а за окнами все те же кафе, рестораны и бары, закрывающиеся в 11 часов вечера или не работающие вовсе.

Это значит, что в Москву все-таки пришла третья волна заболеваемости COVID-19, и все места массового скопления людей вновь подверглись ограничениям. Обидно, что повторный взлет количества заболевших пришелся именно на то время, когда у школьников вовсю идут летние каникулы, у студентов наконец-то заканчивается сессия, а у взрослых наступает сезон отпусков. Однако ни в коем случае не стоит отчаиваться, так как существует множество вариантов, как разнообразить свой досуг.

Чтобы минимизировать риск заражения во время просмотра премьеры в кинотеатре, мы предлагаем вам подборку интересных сериалов, посмотрев которые, вы точно останетесь довольны.

Испанский сериал 2017 года «Бумажный дом» с треском провалился в родной стране, но стал невероятно известным по всему миру. Права на его съемку выкупила известная американская компания Netflix. Переформатирование «остросюжетной мелодрамы» принесло проекту бешеную популярность далеко за пределами Испании.

8 отпетых мошенников во главе с гениальным профессором затевают ограбление монетного двора. Интерес всей авантюры заключается в том, что получив 2 миллиарда евро, они не украдут ни у одного человека ни цента. Перестрелки, побеги, любовь – все это вы сможете увидеть в сериале «Бумажный дом».

Каждый человек хотя бы раз в жизни убеждался в том, что шахматы лишь кажутся легкой игрой, в которой нужно запомнить, как ходит та или иная фигура. Этому сложнейшему, но вместе с тем интереснейшему искусству учится главная героиня американского мини-сериала «Ход королевы», или как его еще называют «Королевский гамбит».

Бет Хармон рано лишилась родителей и попала в приют для девочек. Открыв в нем свои феерические способности к шахматам и заработав зависимость от транквилизаторов, которые в те времена каждый день выдавались в приюте, девочка попадает в новую семью и начинает свой путь к титулу гроссмейстер. Главный вопрос, мучающий девушку на протяжении всей ее жизни: талант или побочный эффект препаратов, которые она принимает с детства? Ответ на него и многие другие, вы узнаете после просмотра сериала «Ход королевы».

Еще один проект компании Netflix, удачно стартовавший в 2018 году под названием «Элита» завоевал сердца зрителей с самой первой серии. Сериал оказался настолько успешным, что через 12 дней после премьеры, компания заказала второй сезон.

Сюжет сериала раскрывает привычную проблему так называемого разделения людей даже в современном мире. Трое подростков попадают в самую престижную частную школу страны «Лас Энчинас». Богатые ученики не очень тепло принимают новичков. Используя самые разные способы, они начинают бороться за власть. Дети сейчас очень жестоки, и кто знает, на что они могут пойти в попытке добиться своей цели.

Американский комедийно-драматический сериал, созданный Марком Черри, рассказывает о различных убийствах, совершенных женщинами. Действия «Почему женщины убивают» разворачиваются в разных временных линиях. Каждая из трех героинь живет в другом времени, но в одном и том же доме.

В 1963 Бет Энн Стэнтон, проживая в особняке в Пасадине (Калифорния), узнает об измене своего мужа с официанткой. В 1984 интеллигентная дама Симона Гроув неожиданно узнает о нетрадиционной ориентации избранника и находит себе любовника. А в 2019 году адвокат Тейлор Хардинг пытается сохранить свои отношения, из-за того что и она и ее муж влюблены в одну и ту же девушку. В каждой из этих 3 ситуаций, измена становится точкой невозврата, после которой в скором времени происходит убийство.

Многие люди увлекаются мечтами о будущем, но вряд ли кто-то мог представить себе, что в мире начнут происходить события, описанные в сериале «Рассказ служанки».

В будущем, в республике Галиад, жизнью руководят военные. Страна переживает период жестоких законов и порядков, уважения среди которых заслуживают только представители закона и их жены. Помимо сложного устройства государства, в мире существует еще одна важная проблема – бесплодие. Лишь одна девушка из сотни способна родить ребенка. Это приводит к тому, что для продолжения рода, офицерские семьи берут на работу простую девушку, которая будет выполнять функции служанки и суррогатной матери. Какого это – выносить и родить ребенка, а потом отдать его другим людям? Узнаете, посмотрев американский сериал «Рассказ служанки».

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