Аномально жаркие дни в Санкт-Петербурге - куда пойти​

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2021, 08:46 Кристина Килькевич

Половина июня уже позади. От лета, как всегда, ждешь хорошей погоды. Но такие теплые июньские дни для жителей Санкт-Петербурга оказались совершенно неожиданными. Температура воздуха все выходные держалась выше 30 градусов цельсия. А прогноз на следующую неделю не менее приятный.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, дал объяснение интернет-СМИ «Бумага», что аномально теплыми дни считаются из-за повышения среднего уровня температуры на 7 градусов. Такой цифры не наблюдалось уже 116 лет.

Не удивительно, что парки заполнены отдыхающими. Люди отправились на городские пляжи и места отдыха за городом.

Важно

Не пренебрегать правилами пользования городскими пляжами, а именно:

• купаться только в специально отведенных для этого местах

• обращать внимание на состояние воды: запах, цвет, растения

• учитывать особенности глубины водоема

Река Нева, Финский залив – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПЛЫВОВ. Есть вероятность подхватить заболевания эндокринной и нервной системы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также экземы.

Комсомольская правда представила список разрешенных пляжей в Санкт-Петербурге 2021:

Кронштадтский район:

1. «Кронштадтский»

Курортный район, озеро Разлив:

2. «Офицерский»

3. «Белая гора»

4. «Северный»

5. «Зеленая Гора»

6.«Новый»

Курортный район, Финский залив:

7. «Комаровский»

8. «Ласковый»

9. «Чудный»

10. «Золотой»

11.«Детский»

12. «Дубковский»

13. «Сестрорецкий»

14. «Белые ночи»

15. «Дюны»

Не отходя далеко от пляжей, стоит сказать и о таких частых проблемах как обезвоживание, солнечный удар и ожоги. Солнцезащитный крем, головной убор и бутылочка воды должны стать верными друзьями в период летнего времени.

• Ожоги наносят вред нашей коже, разрушая ее, а также способствуют развитию заболеваний кожи и внутренних органов

• Тепловой удар приводит к возникновению тошноты, вялости, чувству усталости и даже к нарушению работы сердца

Наличие насекомых

• Пользоваться кремами от комаров и других мелких животных

• Стараться не сидеть под деревьями или высокими травами, где возможно присутствие клещей

Планы на июль не такие жаркие, походящие на привычный климат Санкт-Петербурга. Температура ожидается в пределах нормы. Местами будет похолодание и дожди.

Петербуржцам остается только наслаждаться недельным июньским потеплением в пределах родного города.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости