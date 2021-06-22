Аномально жаркие дни в Санкт-Петербурге - куда пойти​

Половина июня уже позади. От лета, как всегда, ждешь хорошей погоды. Но такие теплые июньские дни для жителей Санкт-Петербурга оказались совершенно неожиданными. Температура воздуха все выходные держалась выше 30 градусов цельсия. А прогноз на следующую неделю не менее приятный.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, дал объяснение интернет-СМИ «Бумага», что аномально теплыми дни считаются из-за повышения среднего уровня температуры на 7 градусов. Такой цифры не наблюдалось уже 116 лет.
Не удивительно, что парки заполнены отдыхающими. Люди отправились на городские пляжи и места отдыха за городом.
Важно
Не пренебрегать правилами пользования городскими пляжами, а именно:
• купаться только в специально отведенных для этого местах
• обращать внимание на состояние воды: запах, цвет, растения
• учитывать особенности глубины водоема
Река Нева, Финский залив – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПЛЫВОВ. Есть вероятность подхватить заболевания эндокринной и нервной системы, проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также экземы.
Комсомольская правда представила список разрешенных пляжей в Санкт-Петербурге 2021:
Кронштадтский район:
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1. «Кронштадтский»
Курортный район, озеро Разлив:
2. «Офицерский»
3. «Белая гора»
4. «Северный»
5. «Зеленая Гора»
6.«Новый»
Курортный район, Финский залив:
7. «Комаровский»
8. «Ласковый»
9. «Чудный»
10. «Золотой»
11.«Детский»
12. «Дубковский»
13. «Сестрорецкий»
14. «Белые ночи»
15. «Дюны»
Не отходя далеко от пляжей, стоит сказать и о таких частых проблемах как обезвоживание, солнечный удар и ожоги. Солнцезащитный крем, головной убор и бутылочка воды должны стать верными друзьями в период летнего времени.
• Ожоги наносят вред нашей коже, разрушая ее, а также способствуют развитию заболеваний кожи и внутренних органов
• Тепловой удар приводит к возникновению тошноты, вялости, чувству усталости и даже к нарушению работы сердца
Наличие насекомых
• Пользоваться кремами от комаров и других мелких животных
• Стараться не сидеть под деревьями или высокими травами, где возможно присутствие клещей
Планы на июль не такие жаркие, походящие на привычный климат Санкт-Петербурга. Температура ожидается в пределах нормы. Местами будет похолодание и дожди.
Петербуржцам остается только наслаждаться недельным июньским потеплением в пределах родного города.
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