Бывший председатель правительства Астраханской области получил пять лет лишения свободы

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21 июня 2021, 19:46 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и его бывший заместитель Виталий Шведов признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2018 году они необоснованно получили кредиты для региона в размере 6,2 млрд руб.



По версии следствия, чиновники «с целью улучшения показателей своей профессиональной деятельности» получили для Астраханской области коммерческие кредиты на общую сумму 6,2 млрд руб. под процентные ставки от 7% до 8,5% годовых, значительно превышающие ставки по бюджетным заимствованиям, что повлекло необходимость уплаты более 405 млн руб. в качестве процентов за использование этих средств.



В правоохранительных органах считают, что вместо дорогих коммерческих займов можно было взять бюджетный кредит по ставке всего в 0,1% годовых. Кроме того, на тот момент на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и банковский заем региону вообще не требовался.



Расулу Султанову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, Шведову — в виде пяти с половиной лет. Отбывать свои сроки они будут в колонии общего режима.



Известно также, что в 2020 году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя контрольно-счетной палаты региона Дмитрия Парфенова. Он также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считало, что с апреля по июнь 2019 года Парфенов, проводя проверку исполнения бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл информацию о том, что председатель правительства и министр финансов региона необоснованно привлекли коммерческие кредиты. Первого июня Парфенову было назначено наказание в виде полутора лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.





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