В Челябинской области состоялся благотворительный автопробег

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21 июня 2021, 19:08 Татьяна Михайлова

Фото Ильи Ефимова

В мероприятии, организованном фондом «Родная», участвовали свыше ста человек.

В минувшие выходные на Южном Урале прошел благотворительный автопробег «С «Родной» по родному краю». 28 экипажей проехали по маршруту Челябинск — Большой Куяш. Адресатом акции, организованной в честь 10-летия Челябинского регионального благотворительного фонда «Родная», стал восьмилетний Ваня Ионкин, который нуждается в медицинском оборудовании. Сам мальчик и его семья тоже присоединились увлекательному путешествию.

Для участников, среди которых были и известные южноуральцы, были проведены дегустации, флешмобы, творческие номера. Знаковым событием автопробега стала высадка кустарников и деревьев в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. По предварительным подсчетам, благотворительное мероприятие позволило фонду собрать свыше 100 тысяч рублей, которые будут направлены на помощь Ване Ионкину и другим тяжелобольным детям.

«Автопробег для нас — старт еще одного большого проекта, который, мы надеемся, станет доброй традицией», — отметила Наталья Баскова, президент фонда «Родная», председатель Союза женщин Челябинской области.

Добавим, что мероприятие состоялось при поддержке правительства Челябинской области и региональных Общественной палаты, Законодательного Собрания, Союза женщин. Информационным партнером проекта выступил медиахолдинг «Гранада Пресс».

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