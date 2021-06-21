Историк Михаил Мягков: о причинах поражения Красной армии в начале Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 18:08

Фото: nationaalarchief.nl

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» поделился своим мнением о причинах больших потерь советской армии в начале Великой Отечественной войны.



Михаил Мягков, доктор исторических наук:



— Как это не покажется странным, Гитлер на самом деле проиграл нам войну уже летом-осенью 1941. Я считаю, что именно в это время были заложены все основы нашей дальнейшей победы. Ведь фюрер рассчитывал на молниеносную войну, на то, что наши войска будут разбиты ещё до линии рек Западная Двина и Днепр. Но когда два месяца длилось одно Смоленское сражение, когда насмерть стояли Одесса, Севастополь, Ленинград, когда захлебнулся завершающий натиск на Москву — стало ясно, что война приняла затяжные формы, к которым Германия не была готова. Поэтому перелом в войне начался под Москвой.



По поводу больших потерь стоит сказать о том, что наша армия накануне войны находилась на этапе гигантской реконструкции. Механизированные корпуса еще не были толком сформированы, не было инфраструктуры. Американский историк Дэвид Гланц писал, что если бы немцы напали на нас в середине 1930-х годов, то, они бы, безусловно, сразу проиграли. Или если бы война началась в конце 1942 года, то тоже у них шансов не было. Но Гитлер выбрал момент, когда германская армия была на пике, а мы — на этапе реконструкции. Поэтому такие поражения.



Но, надо отметить, что с первых дней войны у нас была мобилизована на оборону вся экономика — понятно было, что если мы выстоим в первых ударах и сведем войну к затяжной, то выиграем её благодаря ресурсам экономики. Ресурсы создали в первые пятилетки советские граждане, которые к тому времени массово получили образование. Это уже была не царская армия с половиной неграмотных солдат, это были другие люди, способные навести орудие, вести танк, сесть за штурвал самолета. В этом отношении за нами был потенциал, который мы потом использовали. Но для этого нужно было пройти страшный сорок первый год. И, конечно, была большая вероятность не вынести мощнейшего блицкрига, но мы устояли.



Полностью интервью с историком Михаилом Мягковым вы можете прочитать на нашем сайте в материале Марии Капустиной «1941 год: большой позор или громадный подвиг?»





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