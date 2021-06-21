Бывшего зампреда Центробанка РФ обвиняют в хищении почти 1,5 млрд рублей

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21 июня 2021, 17:32 Источник: compromat.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко арестовали по обвинению в хищении ценных бумаг стоимостью 1,4 млрд руб. из Инвестбанка, который он возглавлял в 2012–2013 годах. После отзыва лицензии и банкротства банка долг перед вкладчиками составил более 63 млрд руб.



Помимо Корищенко задержан его предполагаемый сообщник – бизнесмен Максим Пальчун. В Подмосковье у него есть бизнес, связанный с сельским хозяйством. Следствие считает, что в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Задержанным уже предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В конце прошлой недели их отправили на два месяца в СИЗО-7 «Капотня».



Константина Корищенко следствие считает организатором преступления. Во время его правления Инвестбанк лишился лицензии из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». По версии следователей, умысел на хищение ценных бумаг появился у сообщников, когда уже стало ясно, что краха банку не избежать.



Стоит отметить, что первыми фигурантами, связанными с хищениями из Инвестбанка, стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. Следственный комитет России обвинил их в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). 17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно. С 2019 года следственный департамент МВД расследует в отношении них еще одно уголовное дело —о хищении из Инвестбанка более 8 млрд руб.



В феврале 2020 года было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК о хищениях в Инвестбанке. В СИЗО отправили еще троих бывших топ-менеджеров — хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева, члена наблюдательного совета Сергея Зайцева и вице-президента Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель банка — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Всех их обвинили в хищениях из банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фигурантам расследования юридическим и физическим лицам.



До суда дошло пока лишь выделенное дело господина Гезина. В июне 2021 года Таганский райсуд Москвы признал его виновным в растрате 12,7 млрд руб. и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. Это преступление совершалось, когда руководителем банка был Корищенко.



В январе 2021 года по требованию АСВ Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество 19 бывших топ-менеджеров Инвестбанка, среди которых все фигуранты уголовных дел, включая Константина Корищенко. Все они привлечены к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам Инвестбанка на 40,5 млрд руб.





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