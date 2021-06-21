Анатолий Вассерман будет баллотироваться в Госдуму

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21 июня 2021, 17:16

Фото: из личного архива А. Вассермана

Известный эрудит Анатолий Вассерман подтвердил слухи о выдвижении своей кандидатуры на пост депутата Государственной думы.

На выборы он планирует идти самовыдвиженцем по избирательному округу №205 Москвы - На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное. Меня выдвигаете вы - жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем, – заявил Вассерман. Эрудит планирует решать в Госдуме проблемы, озвученные жителями Восточного округа в дискуссионном клубе «Все по уму». Именно в ВАО проходила основная часть работы клуба под руководством Анатолия Вассермана. Жители обсуждали наболевшие вопросы и возможные пути их решения. - Вместе мы сделаем очень много. Во благо нашего с вами округа. Нашей с вами большой России. Все, за что я брался в жизни — доводил до ума. Все, что говорил — выполнял. Участие в выборах для меня крайне ответственное и взвешенное решение. Так уж воспитан — всегда держать слово, все делать с умом и жить с добрым сердцем, - отметил в обращении Вассерман.







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