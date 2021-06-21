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Заммэра Владимир Ефимов: «В Алабушево появится новый технопарк»

, 17:10

Заммэра Владимир Ефимов: «В Алабушево появится новый технопарк»
Фото из открытых источников

В рамках программы развития площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис "Москва"» в Зеленограде стартует строительство нового технопарка площадью до 150 тысяч квадратных метров. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в проект будет инвестировано около 6 млрд рублей.
 
«Алабушево» – одна из пяти, а также крупнейшая площадка особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Она расположена в Зеленоградском округе и включает 27 резидентов. В 2020 году в границы площадки вошли ещё 15,18 га, после чего её территория достигла 157,89 га. А в ближайшее время её ожидает очередное расширение.

ОЭЗ Москвы совместно с компанией Capital Group запланировали на площадке строительство нового технопарка, где смогут работать 40 новых резидентов. Они вложат в создание производств не менее 5,5 млрд рублей, а также организуют свыше 2,5 тысячи рабочих мест, рассказал вице-мэр.

В новом технопарке будут базироваться производственные и административные объекты, но при этом каждое здание будет оборудовано в соответствии с производственными задачами резидентов.

«Мы высоко оцениваем перспективу работы в рамках совместного проекта с технополисом "Москва"» для развития нового направления девелоперского бизнеса – промышленного строительства, где сегодня необходимы экспертиза и опыт профессиональных участников рынка. Выбранный для площадки "Алабушево" формат brownfield позволит прежде всего экономить время и оптимизировать финансовые потоки будущих резидентов технопарка», – отметила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.

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