Мнение: «В Сейме Латвии оказываются такие кадры, для оценки которых нет приличных слов»

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21 июня 2021, 17:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: saeima.lv; Здание Сейма Латвии

По мнению простых латвийцев, некоторых политиков и просто умных людей, увы, Латвию охватила бесстыдная коррупция. Понимаю, что в любом государстве «нужных» людей «пристраивают» на теплые места. Но, когда страна маленькая, то ничего скрыть нельзя! Хочешь не увидеть, но увидишь.

Очередное возмущение латвийцев вызвал тот факт, что новый министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце, не успев «сесть в кресло», уже назначила на пост парламентского секретаря данной богоугодной организации своего однопартийца Сандиса Риекстиньша, который по доступной информации в СМИ, увы, не имеет высшего образования. Но как выяснилось, он занимает пост председателя подкомиссии по спорту. Какие у него были «достижения» в подкомиссии по спорту в Сейме, видимо, латвийцам не понять! Но своя своего не бросит! Видимо, г-жа новый министр образования понимает, что ее «век недолог» на посту, вот и старается своим угодить.



А мнение людей? Да фиолетово новому министру образования на людей! Есть такое предположение.



Если «министерке» плевать, то мы, журналисты, узнаем мнение людей.



Что думают латвийцы о данном назначении?



Мнение из социальных сетей:



«У нас с высшим образованием работают в основном продавцами, дворниками, строителями, сантехниками. Надо отдать должное, что это очень квалифицированные кадры: принимают самостоятельное решения, выполняют работу, решают вопросы снабжения и т.д. Им начальники без надобности. А руководители есть даже с 4-мя классами образования, но подсуетились вовремя. Руками махать – ума не надо! А вот работать трудно. Чапаев тоже без образования был, но шашкой знатно махал. Правда, плохо кончил: сам погиб и кучу людей под удар поставил».



«А зачем «комиссарам» образование? У них только «рэволюционно-националистические» мысли»



«Скажу свое мнение и резко: с такой рожей олигофрена, как у нового парламентского секретаря, только в подкомиссии и работать, в комиссиях «домбрав» хватает!»



«Ничего не двигается в стране! У народа Латвии отобраны практически все демократические права и свободы. Единственное, что осталось у людей – парламентские выборы, но не депутаты. Поэтому в Сейме оказываются такие кадры, для оценки которых, увы, нет приличных слов».



«Я думаю, что это полнейшая дискредитация всего латвийского образования. Есть еще люди из старой гвардии, которые знают, как учить и что делать? Они фанаты своей профессии, но их мало. А это что? Разве у нового министра есть опыт в созидании для пользы Латвии? Она на байке катается справно и своих в министерство проталкивает. А зачем министерству образования Латвии образованные люби? Они неудобны! Свои нужны!»



«Удивляет то, что происходит унижение латвийского народа: «левые» объяснения, как будто мы, простите, идиоты. Для того, чтобы карман набить – образование не требуется! КАКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЛАТВИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТАКОЕ И САМО ОБРАЗОВАНИЕ!»



Мне как журналисту с ООгромным стажем ясно, что не срастется у нового министра образования г-жи Муйжниеце с латвийским народом… Не срастется… не особо правильно начала…

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