Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

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21 июня 2021, 18:16

Фото: личный архив

В социальных сетях продолжаются споры по ситуации с контейнерной площадкой для разделенных отходов, которую за деньги ТСЖ организовал председатель одного из самарских многоквартирных домов, Олег Сергеев. В построенном пункте размещены накопители для сбора пластика (ПЭТ-бутылок), макулатуры, батареек, стекла, ветоши. Идею и ее реализацию поддержало все экологическое сообщество. Но инициатива обернулась судебным разбирательством, в ходе которого появились новые интересные детали.

Жительница соседнего дома по ул. Георгия Димитрова, 83, выразила желание лично поучаствовать в судебном споре между Сергеевым и региональным оператором, написав про это в Твиттер. Елена рассказала, что в реальности ситуация обстоит несколько иначе, и большинство жителей ТСЖ Московское шоссе 298 продолжают выбрасывать смешанные и крупногабаритные отходы в больших количествах. Вот только носят они отходы на контейнерную площадку соседнего дома.

На фото слева – общедоступные контейнеры дома по Г. Димитрова, 83, а за ними закрытая территория ТСЖ с пунктом РСО

Соседи обвиняют председателя ТСЖ Московское шоссе 298 Олега Сергеева в обмане

Организовав площадку для раздельного сбора, председатель ТСЖ перестал оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, мотивируя это тем, что жители практически полностью сортируют свои отходы. И потребовал от регионального оператора ЭкоСтройРесурс заключения договора на условиях ТСЖ, а именно с расчетом по заявленному товариществом “фактическому накоплению”.

Но по словам актива жильцов соседнего дома, маленький двухподъездный дом стал помойкой пятиподъездного ТСЖ. В сети также появилось видео, подтверждающее слова Елены.

Письмо жителей дома по ул. Георгия Димитрова, 83 – главе г.о. Самара Лапушкиной, главе Промышленного района Семенову и депутатам

На видео видно, как жильцы ТСЖ Московское шоссе 298 относят свой мусор на площадку соседнего дома

В "Экостройресурс" уточнили, что действующий закон не позволяет заключать договор на вывоз мусора по факту, только по нормативу. И это не прихоть регоператора, а исполнение требований регионального и федерального законодательства.

Возможность оплаты по факту для любого конкретного ТСЖ нереализуема без ответных санкций со стороны антимонопольной службы. Ведь это поставит в неравные условия других жителей многоквартирных домов. А для того, чтобы организовать РСО по городским округам или районам, и внедрить расчет за услугу по фактическому накоплению, необходимо решение многих вопросов: законодательное закрепление понятия “ВМР (вторичные материальные ресурсы)”, определение методики расчета, вопрос СанПиН и другие.





Например, в Нижнем Новгороде, несмотря на появление раздельных контейнеров, жители стали платить больше, потому что российские нормы СанПИН требуют ежедневного вывоза мусора, как смешанного, так и разделенного. В этом случае транспортные расходы не снижаются. Правительство Российской Федерации занимается данным вопросом не первый год. По введению раздельного накопления и сбора ТКО, без которого невозможна оплата по факту, реализуются мероприятия по федеральной дорожной карте от 01.06.2020 №4586п-П11. По всем направлениям до 2022 года назначены ответственные исполнители.

“Задачи изменения федерального законодательства и создания стимулов к осуществлению РСО распределены между Минприроды, Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом, Минстроем, ППК РЭО и ФАС России. Наверное не совсем правильно требовать от отдельно взятого регоператора решения задачи, над которой работает половина госаппарата. ТСЖ реализовало прекрасную идею и инициативу по РСО. Это хороший опыт, и в перспективе – экономия средств, ведь председатель может отвезти в приемку тот объем макулатуры, стекла и пластика, что отсортировали вовлеченные в процесс жители. И получить за это средства, которые компенсируют часть их затрат по оплате коммунальной услуги”, – комментирует ситуацию директор самарского регионального оператора “ЭкоСтройРесурс” Михаил Захаров.

Следующее заседание суда по иску регионального оператора к ТСЖ по факту неоплаты коммунальной услуги состоится 1 июля.

“Сортировать отходы – важно и нужно. И с точки зрения воздействия на природу, и с точки зрения здравого смысла. Многие самарские полигоны закрыты или закрываются на рекультивацию и единственный вариант для нас – сортировка и переработка. Именно поэтому ЭкоСтройРесурс уделяет максимум внимания экологическому просвещению и вовлечению людей в процесс раздельного сбора отходов. ЭкоМобиль, 505 сеток для пластика, накопители для батареек и пластиковых крышек, которые устанавливаются и обслуживаются за счет компании, а не тарифа. Форумы, научные конференции, детские экопраздники. Только в школьных и вузовских проектах регоператора приняли участие уже более 50 тысяч человек”, – говорит Михаил Захаров.

В прошлом году регоператор разработал и направил в исполнительную власть дорожную карту по внедрению РСО в Самарской области. Компетентные органы должны принять дифференцированные тарифы и провести замеры по дуальной системе накопления отходов. Но без определения правил игры от федеральных структур, решение многих вопросов остается невозможным.

Напомним, в Самарской области функционирует уже 8 мусоросортировочных комплексов и 5 из них введены только за последние 2 года. Количество отходов, направляемых на обработку, увеличено с 8% до 39%.

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