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Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

По словам соседей, маленький двухподъездный дом стал помойкой пятиподъездного ТСЖ

, 18:16

Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому
Фото: личный архив

В социальных сетях продолжаются споры по ситуации с контейнерной площадкой для разделенных отходов, которую за деньги ТСЖ организовал председатель одного из самарских многоквартирных домов, Олег Сергеев. В построенном пункте размещены накопители для сбора пластика (ПЭТ-бутылок), макулатуры, батареек, стекла, ветоши. Идею и ее реализацию поддержало все экологическое сообщество. Но инициатива обернулась судебным разбирательством, в ходе которого появились новые интересные детали.

Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

Жительница соседнего дома по ул. Георгия Димитрова, 83, выразила желание лично поучаствовать в судебном споре между Сергеевым и региональным оператором, написав про это в Твиттер. Елена рассказала, что в реальности ситуация обстоит несколько иначе, и большинство жителей ТСЖ Московское шоссе 298 продолжают выбрасывать смешанные и крупногабаритные отходы в больших количествах. Вот только носят они отходы на контейнерную площадку соседнего дома.

Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

На фото слева – общедоступные контейнеры дома по Г. Димитрова, 83, а за ними закрытая территория ТСЖ с пунктом РСО

Соседи обвиняют председателя ТСЖ Московское шоссе 298 Олега Сергеева в обмане
Соседи обвиняют председателя ТСЖ Московское шоссе 298 Олега Сергеева в обмане

Организовав площадку для раздельного сбора, председатель ТСЖ перестал оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, мотивируя это тем, что жители практически полностью сортируют свои отходы. И потребовал от регионального оператора ЭкоСтройРесурс заключения договора на условиях ТСЖ, а именно с расчетом по заявленному товариществом “фактическому накоплению”.

Но по словам актива жильцов соседнего дома, маленький двухподъездный дом стал помойкой пятиподъездного ТСЖ. В сети также появилось видео, подтверждающее слова Елены.

Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

Письмо жителей дома по ул. Георгия Димитрова, 83 – главе г.о. Самара Лапушкиной, главе Промышленного района Семенову и депутатам

На видео видно, как жильцы ТСЖ Московское шоссе 298 относят свой мусор на площадку соседнего дома
На видео видно, как жильцы ТСЖ Московское шоссе 298 относят свой мусор на площадку соседнего дома

В "Экостройресурс" уточнили, что действующий закон не позволяет заключать договор на вывоз мусора по факту, только по нормативу. И это не прихоть регоператора, а исполнение требований регионального и федерального законодательства.

Возможность оплаты по факту для любого конкретного ТСЖ нереализуема без ответных санкций со стороны антимонопольной службы. Ведь это поставит в неравные условия других жителей многоквартирных домов. А для того, чтобы организовать РСО по городским округам или районам, и внедрить расчет за услугу по фактическому накоплению, необходимо решение многих вопросов: законодательное закрепление понятия “ВМР (вторичные материальные ресурсы)”, определение методики расчета, вопрос СанПиН и другие.

Самарское ТСЖ Московское шоссе 298а в 4 раза сократило плату за отходы, подбрасывая мусор к соседнему дому

Например, в Нижнем Новгороде, несмотря на появление раздельных контейнеров, жители стали платить больше, потому что российские нормы СанПИН требуют ежедневного вывоза мусора, как смешанного, так и разделенного. В этом случае транспортные расходы не снижаются. Правительство Российской Федерации занимается данным вопросом не первый год. По введению раздельного накопления и сбора ТКО, без которого невозможна оплата по факту, реализуются мероприятия по федеральной дорожной карте от 01.06.2020 №4586п-П11. По всем направлениям до 2022 года назначены ответственные исполнители.

“Задачи изменения федерального законодательства и создания стимулов к осуществлению РСО распределены между Минприроды, Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом, Минстроем, ППК РЭО и ФАС России. Наверное не совсем правильно требовать от отдельно взятого регоператора решения задачи, над которой работает половина госаппарата. ТСЖ реализовало прекрасную идею и инициативу по РСО. Это хороший опыт, и в перспективе – экономия средств, ведь председатель может отвезти в приемку тот объем макулатуры, стекла и пластика, что отсортировали вовлеченные в процесс жители. И получить за это средства, которые компенсируют часть их затрат по оплате коммунальной услуги”, – комментирует ситуацию директор самарского регионального оператора “ЭкоСтройРесурс” Михаил Захаров.

Следующее заседание суда по иску регионального оператора к ТСЖ по факту неоплаты коммунальной услуги состоится 1 июля.

“Сортировать отходы – важно и нужно. И с точки зрения воздействия на природу, и с точки зрения здравого смысла. Многие самарские полигоны закрыты или закрываются на рекультивацию и единственный вариант для нас – сортировка и переработка. Именно поэтому ЭкоСтройРесурс уделяет максимум внимания экологическому просвещению и вовлечению людей в процесс раздельного сбора отходов. ЭкоМобиль, 505 сеток для пластика, накопители для батареек и пластиковых крышек, которые устанавливаются и обслуживаются за счет компании, а не тарифа. Форумы, научные конференции, детские экопраздники. Только в школьных и вузовских проектах регоператора приняли участие уже более 50 тысяч человек”, – говорит Михаил Захаров.

В прошлом году регоператор разработал и направил в исполнительную власть дорожную карту по внедрению РСО в Самарской области. Компетентные органы должны принять дифференцированные тарифы и провести замеры по дуальной системе накопления отходов. Но без определения правил игры от федеральных структур, решение многих вопросов остается невозможным.

Напомним, в Самарской области функционирует уже 8 мусоросортировочных комплексов и 5 из них введены только за последние 2 года. Количество отходов, направляемых на обработку, увеличено с 8% до 39%.

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