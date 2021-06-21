Жительница Геленджика победила в конкурсе "Мисс Россия Земля 2021"
21 июня 2021, 16:22
Жительница Геленджика Дарья Бондаренко одержала победу в конкурсе "Мисс Россия Земля 2021". Финал соревнования прошёл в Абхазии.
За титул боролись 50 участниц из разных регионов страны. В рамках конкурса девушки должны были продефилировать в повседневной одежде, национальных костюмах и вечерних платьях, а также принять участие в творческом конкурсе. Дарья Бондаренко показала номер с элементами иллюзии и левитации.
Благодаря победе жительница курорта поедет представлять Россию на конкурс мирового масштаба в Лас-Вегасе. В столице казино пройдёт финал соревнований.
С "Мисс России" о конкурсе и жизненных приоритетах поговорила журналистка "МК на Кубани". Подробнее в этом интервью.
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