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Жительница Геленджика победила в конкурсе "Мисс Россия Земля 2021"

, 16:22

Жительница Геленджика победила в конкурсе
inst: miss.russia.daria

Жительница Геленджика Дарья Бондаренко одержала победу в конкурсе "Мисс Россия Земля 2021". Финал соревнования прошёл в Абхазии.

За титул боролись 50 участниц из разных регионов страны. В рамках конкурса девушки должны были продефилировать в повседневной одежде, национальных костюмах и вечерних платьях, а также принять участие в творческом конкурсе. Дарья Бондаренко показала номер с элементами иллюзии и левитации.

Благодаря победе жительница курорта поедет представлять Россию на конкурс мирового масштаба в Лас-Вегасе. В столице казино пройдёт финал соревнований.

С "Мисс России" о конкурсе и жизненных приоритетах поговорила журналистка "МК на Кубани". Подробнее в этом интервью.

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