В Петербурге пациенты с COVID-19 лежат в больнице на полу из-за нехватки мест

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 16:29

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В соцсети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором снято, как пациенты одной из городских больниц Петербурга лежат на кроватях и на матрасах в коридоре.



В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что по факту появления видеозаписи в интернете начата проверка больницы № 15.

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