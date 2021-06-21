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В Петербурге пациенты с COVID-19 лежат в больнице на полу из-за нехватки мест

, 16:29

В Петербурге пациенты с COVID-19 лежат в больнице на полу из-за нехватки мест
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В соцсети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором снято, как пациенты одной из городских больниц Петербурга лежат на кроватях и на матрасах в коридоре.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что по факту появления видеозаписи в интернете начата проверка больницы № 15.

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