Новым парламентским секретарем Министерства образования Латвии стал человек без образования

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21 июня 2021, 16:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: nachedeu.com; На фото: Сандис Риекстиньш

Чудны дела твои, Господи! В Латвии к обязанностям парламентского секретаря Министерства образования и науки приступил депутат 13-го Сейма, член Новой Консервативной партии Сандис Риекстиньш. Согласно публичной информации у г-на депутата нет высшего образования.

Сандис Риекстиньш является председателем подкомиссии по спорту Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке! Вона как!



Возможно ли, что человек занимает такие посты не имя высшего или даже незаконченного высшего образования?



А в Латвии все можно! Главное, чтобы человек был членом нужной политической партии…



Коллега г-на депутата (Новая Консервативная партия), а «по совместительству» новый министр образования Анита Муйжниеце пояснила народу, что спортивные вопросы в Министерстве образования надо усилить, и она пригласила в свою команду Сандиса Риекстиньша.



Иными словами, что хочу, то и делаю! А вас, народишка, никто не спрашивает. Своих устроить надо! А как иначе такие действия можно понять? Объяснения г-жи министра для посетителей «желтого дома». Видимо, она так и считает…

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