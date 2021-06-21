Красное предупреждение: в Латвии аномальная жара

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21 июня 2021, 15:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Латвии аномальная жара: температура воздуха приближается к +34 градусов. В стране объявлено красное предупреждение.



Латвия такой жары не видела с 1973 года. Синоптики утверждают, что с 21 до 24 июня будут побиты национальные рекорды жары. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, новый рекорд 21 июня составил к обеду +33 градуса.





Обратимся к истории: рекорд 21 июня (+33 градуса) был установлен в 1917 году. Наивысшая температура на 22 июня была зафиксирована в 1936 году в Латвии - +31, 2 градуса.



Служба неотложной медицинской помощи информирует, что за последние сутки с признаками перегрева в больницу были доставлены 20 человек.





Медики призывают жителей планировать свой день так, чтобы как можно реже в самое жаркое время суток бывать на солнцепеке. В жару следует пить больше воды и носить легкую одежду. И категорически не заниматься в жару физическим трудом с 10.00 до 16.00.



Единственное, что спасает латвийцев – балтийское море. Вода прогрелась до +23 градусов. Но жарко всем!

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