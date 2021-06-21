Депутат Мосгордумы Козлов: Электронный сбор подписей поможет обеспечить участие разных категорий избирателей

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 15:29

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Депутат МГД Александр Козлов считает, что сбор подписей в электронном виде на довыборах в Московскую городскую думу позволит привлечь широкое число участников.



Выборы депутатов по одномандатным округам №19 и 37 назначены на 19 сентября.



«Возможность сбора подписей за выдвижение кандидатов в онлайне позволит привлечь к выборам широкие слои избирателей, категории населения, которые раньше игнорировали выборы. Причин этому могло быть множество: например, не все готовы давать свои паспортные данные сборщику, который пришел с улицы и постучался в дверь. Многие не живут по месту регистрации, поэтому физически не могли отдать подпись. Теперь у них будет такая возможность. И она будет защищена, электронная система надежна, ее постоянно проверяют», - сказал депутат МГД Александр Козлов.



Он уточнил, что уже на этой неделе кандидаты смогут попробовать свои силы в сборе подписей по новой технологии: с помощью госуслуг.



Депутат отметил, что процедура сбора подписей зачастую оценивается как искусственный барьер для выдвижения кандидата.



«Собрать подписи без ошибок, с соблюдением всех формальностей, не забыв ни единого знака препинания действительно непросто. Но ведь подписи - это первый шаг к тому, чтобы понять: твои идеи нужны людям, они готовы идти за собой. Это хороший электоральный инструмент, чтобы проверить на прочность прежде всего самого себя. Поэтому важно, чтобы эта процедура сохранила свою суть, но при этом шла в ногу со временем, цифровизировалась. Тем более с помощью онлайна это будет сделать проще», - заключил Александр Козлов.





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