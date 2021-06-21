Как проходит вакцинация от коронавируса в Латвии​

Сказать, что вакцинация идет «полным ходом» в Латвии, увы. Достаточно жителей, которые не спешат делать прививки. Это очень расстраивает и правительство, и латвийских врачей.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что правительство может принять решение об обязательной вакцинации. В первую очередь это здравоохранение, образование и социальная сфера. Следует отметить, что в сфере обороны вакцинация уже является обязательной в Латвии.
Латвийские врачи неустанно призывают жителей пройти вакцинацию.
Инфекционист Клинической больницы им. П. Страдыня Уга Думпис объяснил, что в стране уже появился индийский штамм вируса:
«Обманчиво думать, что вирус летом пропадет. Никуда не пропадет. Но мы можем жить без ограничений, если пройдем вакцинацию. Если вакцинируется меньше 70% населения, то может вернуться очередной локдаун».
В чем причина нежелания вакцинироваться?
Разное мнение…
«Прививка еще полностью не прошла клинические испытания… А если побочные явления могут возникнуть через много лет?»
«Я переболел уже коронавирусом… Зачем мне прививка»
«Сколько человек умерло от этих вакцин? Где информация?»
«Я подожду… пока стабильность появится с этими прививками».
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