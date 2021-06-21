Как проходит вакцинация от коронавируса в Латвии​

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21 июня 2021, 15:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сказать, что вакцинация идет «полным ходом» в Латвии, увы. Достаточно жителей, которые не спешат делать прививки. Это очень расстраивает и правительство, и латвийских врачей.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что правительство может принять решение об обязательной вакцинации. В первую очередь это здравоохранение, образование и социальная сфера. Следует отметить, что в сфере обороны вакцинация уже является обязательной в Латвии.

Латвийские врачи неустанно призывают жителей пройти вакцинацию.

Инфекционист Клинической больницы им. П. Страдыня Уга Думпис объяснил, что в стране уже появился индийский штамм вируса:

«Обманчиво думать, что вирус летом пропадет. Никуда не пропадет. Но мы можем жить без ограничений, если пройдем вакцинацию. Если вакцинируется меньше 70% населения, то может вернуться очередной локдаун».

В чем причина нежелания вакцинироваться?

Разное мнение…

«Прививка еще полностью не прошла клинические испытания… А если побочные явления могут возникнуть через много лет?»

«Я переболел уже коронавирусом… Зачем мне прививка»

«Сколько человек умерло от этих вакцин? Где информация?»

«Я подожду… пока стабильность появится с этими прививками».

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