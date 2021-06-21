Губернатор Алексей Текслер привился от коронавируса
21 июня 2021, 13:51 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Глава региона призвал южноуральцев пройти вакцинацию.
Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства. «С января, когда у меня появились антитела, прошло достаточно много времени, и я принял решение вакцинироваться, сделал это сегодня в одной из наших поликлиник, как все граждане», — отметил глава региона после процедуры. Он подчеркнул, что остановить рост заболеваемости может только коллективный иммунитет и призвал южноуральцев вакцинироваться.
Напомним, что в Челябинскую область поступило свыше 381 тысячи комплектов вакцины от COVID-19. Ранее Алексей Текслер выступил с инициативной предоставлять южноуральцам оплачиваемый выходной после прививки.
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