Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 13:14

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что число КТ-центров для диагностики COVID-19 в Москве увеличилось до 35.



«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник №8, 9, 45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1. Так, теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях», - рассказала Анастасия Ракова.



Она уточнила, что КТ-исследование при диагностике COVID-19 позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение либо, при наличии показаний, госпитализировать пациента. По ее словам, в центрах также проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.



В Москве по предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах «Здоровая Москва». Подробная информация размещена на портале mos.ru.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости