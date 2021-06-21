Лифты в домах Приморья обновляют десятками

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 11:36

Владивосток. фото Ольги Васик

По программе капитального ремонта в многоквартирных домах населённых пунктов Приморского края с начала текущего года смонтировано уже 57 новых лифтов. Всего до конца текущего года планируется установить почти триста современных подъёмников в 111 домах.

Так, к замене лифтов приступили во Владивостоке в здании на Алеутской улице, 19, рассказали в фонде капитального ремонта Приморского края. Этот дом в центральной части города более известен среди горожан как «Серая лошадь», он был возведён более восьмидесяти лет назад, в 1938 году и является памятником советской архитектуры. Причём, вполне возможно, что это самый первый в административном центре Приморья и столице Дальневосточного федерального округа жилой дом, получивший для удобства жителей оснащение подъёмными механизмами.

«В отличие от большинства домов города, здесь нет встроенных лифтовых шахт. Сетчатые шахты расположены в центре лестничных пролетов. В таких лифтах оборудование крепится не к стенам, а к металлическому каркасу», – рассказали специалисты фонда капитального ремонта Приморского края.

Сейчас на Алеутской,19 подрядчик демонтирует старое оборудование, после чего приступит к установке новых подъёмников производства Щербинского лифтостроительного завода. Все они относятся к классу энергоэффективных, отвечают требованиям безопасности.

В фонде капремонта добавили, что на сегодня новые лифты заработали в 21 приморском доме. Все работы по замене устаревшего оборудования ведутся в рамках исполнения региональной государственной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости