Сергунина: Более 40 мероприятий прошло в Москве в этом году при поддержке юных волонтеров

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 10:43

Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице добровольческой деятельностью занимаются более 38 тыс. подростков.



«С начала этого года юные волонтеры участвовали в 43 программах и акциях. Среди них «Поздравь ветерана», «Накорми друга» и «Весенняя неделя добра», а также серия мероприятий «Семь лет добрых дел» ко дню рождения «Мосволонтера». История вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно - желание помогать другим, делая мир добрее», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.



Сообщается, что около 13 тыс. ребят старше 14 лет зарегистрированы на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». В 2020 году с их участием прошли 54 мероприятия, например, «Российская креативная неделя» и конкурс «Доброволец Москвы». Кроме того, ребята присоединились к волонтерскому корпусу 75-летия Победы.



В качестве благодарности организаторы акций часто готовят для волонтеров различные поощрения: грамоты, бесплатные билеты на культурные мероприятия, сувениры и другие. Добровольческое движение поддерживают многие столичные вузы: в таких учебных заведениях будущим абитуриентам могут добавить баллы при поступлении, в дальнейшем они также могут рассчитывать на повышенную стипендию.





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