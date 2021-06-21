Шляпа или проигрыш, Джигурда и лифчик, тату и песня: известные пари российских знаменитостей и их цена

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2021, 10:21 Мария Киселева

Фото из открытых источников

Существует японская пословица: «Азарт в игре сильнее страсти в любви». И действительно, это чувство, которому подвластен каждый человек, в особенности, когда кто-то спорит с кем-то на что-то. Такое случается в моменты, когда становится скучно и хочется разнообразить нудную рутину. Иногда азарт захватывает настолько сильно, что люди готовы согласиться на самые разные условия пари, потому что уверены в своей победе.

Впрочем, вряд ли можно узнать об интересных пари от людей, с которыми ты незнаком. Конечно, если это не известные личности, которые в случае проигрыша обещают выполнить совершенно абсурдное или очень шумное обязательство. Сегодня мы собрали в список знаменитостей, которые заключали рискованные пари и потом выполняли данные обещания.



Москва, Арбат, лифчик и Джигурда



Не было бы ни одного человека, который бы не слышал о таком человеке, как Никита Джигурда. Его еще называют «Королем эпатажа». Нельзя не отметить, что это прозвище ему действительно подходит, в особенности, если вспомнить, как он зимой танцевал на Красной площади и кричал: «Оп-па, Джигурда!». И было бы странным не увидеть его в этом списке, потому что Никита Джигурда не похож на человека, который, проспорив, не выполнил бы задание.

Так, в далеком 2013 году он заключил пари с продюсером Бари Алибасовым, заявив, что Дина Гарипова победит на «Евровидении». Однако его оппонент не был согласен с ним, в чем и оказался прав. Дина заняла пятое место, а Никите Джигурде пришлось пройтись по Арбату в лифчике и короткой мини-юбке, в то время как победитель пари шествовал рядом с ним во фраке.



Шляпа под соусом бешамель



В мире спорта сейчас проходит важное событие – Чемпионат Европы по футболу 2020. И, как и Никита Джигурда поставил на Дину, так и Михаил Боярский решил поддержать страну и команду России, пообещав съесть свою легендарную шляпу, если наша сборная станет победителем Евро-2020.

Его словам можно верить, потому что однажды он уже доказал, что держит свои обещания. Так, яростный футбольный болельщик заявил, что, если его любимая команда «Зенит» станет чемпионом России, он целый год будет ходить в фанатском шарфе клуба. И когда «Зенит» в 2007 году взял первенство, Михаил Боярский не отрекся от своих слов и на всех мероприятиях, даже официальных, его шею украшал шарф клуба.

Так что сборной России стоит победить только хотя бы потому, чтобы посмотреть, как Боярский будет есть свою шляпу.



Россия и Игорь живут на щеке



Еще один фанат футбола известный рэпер Александр Тарасов или же T-Killah поддался всеобщему безумию во время домашнего чемпионата мира и пообещал, что, если Россия обыграет Испанию, набьет на лице слова «Россия» и «Игорь» в честь нашей сборной и ее голкипера. Стоит отметить, что, на самом деле, мало кто верил в победу, поэтому интернет заполонили самые разнообразные обещания, которые обязаны были выполниться в случае победы России.

В общем, проигрыш Испании был неожиданным, но невероятно радостным. А это означало, что T-Killah придется держать слово и набивать на лице татуировку. Он даже выложил в Instagram процесс, и все поверили, что Александр Тарасов действительно отвечает за то, что говорит. Однако в скором времени узналось, что все это была постановка и никакой татуировки на лице у рэпера нет, и вообще это все наклейка. Правда, чтобы немного сгладить этот «острый угол», T-Killah набил «Россия» на внутренней стороне губы.



Сольный дебют за «Спартак»



И снова все сводится к футболу. Только в этот раз пари, которое родилось на глазах болельщиков, побудила песня Сергея Шнура, который, болея за «Зенит», записал песню «Спартак – чемпион? Нет».

Дмитрий Назаров – ярый фанат «Спартака», и, пожалуй, это его единственное сходство с главным героем телесериала «Кухня» шеф-поваром Бариновым. Он особо и не заключает пари, но, увидев видео Шнура, Назаров пообещал болельщикам, что, если «Спартак» обыграет «Зенит» в «Премьер-лиге» он напишет ответную песню. И когда это случилось, он действительно это сделал. Сидя в кресле, с прекрасным выражением лица, на котором отчетливо читается триумф, Дмитрий Назаров с ноткой напущенной грусти и еле заметной радости поет написанную песню, которая заканчивается триумфальными строчками: «Жизнь сама по местам всех расставила, от Москвы до замерзшей Невы, соблюдая железное правило: мы «Спартак», а вы – только увы».



И все это только одни из самых нашумевших пари российских знаменитостей. Кстати, именно по этому списку можно заметить, что, в большинстве своем, подобные споры и обещания рождаются на фоне каких-либо значимых мероприятий. Это действительно дает ощущение поддержки, что очень важно, когда Россия выступает на мировой арене.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости