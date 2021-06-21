11-летний художник из Арзамаса заработал для бездомных животных 500 тыс. рублей

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21 июня 2021, 10:09

Паша Абрамов проживает в Арзамасе, но известен не только в своём городе, но и далеко за его пределами. Он рисует картины на заказ, а заработанные деньги отдаёт на помощь бездомным животным.



За три года приюты региона получили от художника более 500 тысяч рублей. Юношу хорошо знают за рубежом. Ему заказывают картины клиенты из США. Паша планирует в будущем стать архитектором и построить большой дом для животных. В семье мальчика к ним относятся с особой любовью.



Когда Паша первый раз побывал в приюте для четвероногих друзей, его ужаснули условия содержания питомцев. Тогда и возникла идея благотворительности. Павел через интернет подружился с американским школьником – Джейсоном, который также помогает животным. Он предложил другу из России выставить несколько картин на продажу на американском аукционе. За несколько работ он получил больше 800 долларов. И с тех пор все вырученные средства Паша отдаёт на благотворительные цели. В родном городе покупателей картин творческого юноши пока не нашлось.





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