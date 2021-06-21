В Челябинской области отремонтируют 750 километров автодорог
21 июня 2021, 08:41 Татьяна Михайлова
Сезонные работы завершатся 25 октября.
Как рассказал в ходе онлайн пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Гранада Пресс», министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 750 километров дорог регионального и муниципального значения. На эти цели направлено свыше 20 миллиардов рублей. Часть работ будет проведено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Пиковым периодом для дорожников является период с июня по сентябрь, графиком предусмотрено окончание работ 25 октября. На сегодняшний день в области уже отремонтировано 174 километра автодорог.
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