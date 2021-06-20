Ливень обрушился на Красноярск

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20 июня 2021, 21:08

vk.com/krasnoyarskrf

На Красноярск в воскресенье обрушился ливень. Прогноз синоптиков сбыли: в городе прошел сильный дождь, гремела гроза. Ливень был такой мощи, что улицы города превратились в реки очень быстро. Жители Красноярска выкладывают в сети видео и фото пишут, что с сильным дождевым потоком не справилась система ливневой канализации.

В результате подтоплено здание железнодорожного вокзала, фойе Оперного театра.

На странице официальной группы администрации города Красноярска сообщается, что "во время сильного залпового дождя откачивающая техника начала работать на самых сложных участках, где нет ливневой канализации". На улицы выведена вся имеющаяся техника для откачки воды.

Одни из самых проблемных участков — проспект Мира, ул. 78 Добровольческой бригады, ул. Партизана Железняка. На Железняка убирают бетонные блоки, мешающие воде уходить.

Со слов очевидцев, на Брянской улице сошел сель. Грязевой поток перегородил практически всю проезжую часть.

"Всё на видео, люди сняли каждый океан. Вы получили прекрасный срез "проблемных" мест. Нужно целенаправленно заняться каждой точкой. И не разовой откачкой (машин всегда меньше, чем областей применения), а системно и навсегда, - написал житель города Виктор Филимонов.

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