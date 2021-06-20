Туристы, пострадавшие от наводнения, разочарованы безразличием крымчан

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20 июня 2021, 19:31 Источник: Аргументы Недели - Крым

Женщина с мужем попали в дикую историю – их машину раздавило всмятку они успели лишь выхватить из нее документы.



Машину сбросило в реку, и она застряла возле моста. Мужчина хотел через окно рядом стоящего кафе добраться до авто и вытащить из него документы, но владельцы заведения не позволили ему этого сделать. В итоге с риском для жизни он добрался до машины и вырвал бардачок, где хранилось ценное. Но и обратно вернуться ему через кафе не дали и он, рискуя жизнью возвращался через бушующую реку.



Семья стояла на мосту возле машины явно растерянная – все, что у них осталось было в руках. Женщине посоветовали повесить на кафе объявление с текстом о помощи. В этот момент она и рассказала, как отнеслись к ней местные.

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