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Туристы, пострадавшие от наводнения, разочарованы безразличием крымчан

, 19:31 Источник: Аргументы Недели - Крым

Туристы, пострадавшие от наводнения, разочарованы безразличием крымчан

Женщина с мужем попали в дикую историю – их машину раздавило всмятку они успели лишь выхватить из нее документы.

Машину сбросило в реку, и она застряла возле моста. Мужчина хотел через окно рядом стоящего кафе добраться до авто и вытащить из него документы, но владельцы заведения не позволили ему этого сделать. В итоге с риском для жизни он добрался до машины и вырвал бардачок, где хранилось ценное. Но и обратно вернуться ему через кафе не дали и он, рискуя жизнью возвращался через бушующую реку.

Семья стояла на мосту возле машины явно растерянная – все, что у них осталось было в руках. Женщине посоветовали повесить на кафе объявление с текстом о помощи. В этот момент она и рассказала, как отнеслись к ней местные.

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