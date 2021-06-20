В Риге пройдет гей-парад вместо Дня города, а в России в эту дату - праздник ВДВ

Гей-параду быть в Риге! Об этом сообщили организаторы данного мероприятия. Шествие представителей ЛГБТ и сочувствующих пройдет со 2 по 7 августа. Кстати, 2 августа – День ВДВ в России…
А в Риге 2 августа – День города! Видимо, праздничного дня для всех рижан, увы, не будет! Флаг Риги заменят символикой ЛГБТ.
«В этом году ключевой темой Балтийского Прайда станет равноправие и построение инклюзивного общества. А главный лозунг – «Пока мы все не будем равны!», защищая интересы всех групп меньшинств, независимо от сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, расы, национальности», - говорится в сообщении организаторов.
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