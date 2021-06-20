Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора ОТР Лысенко

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лысенко скончался 20 июня в Москве в возрасте 84 лет от продолжительной болезни.
Журналист с 18 июля 2012 года занимал пост генерального директора АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года являлся президентом Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». Лысенко - обладатель званий «Заслуженный деятель искусств РФ» и «Заслуженный журналист России».
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