Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора ОТР Лысенко

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20 июня 2021, 14:59 Источник: ТАСС

Анатолий Лысенко, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лысенко скончался 20 июня в Москве в возрасте 84 лет от продолжительной болезни.

Журналист с 18 июля 2012 года занимал пост генерального директора АНО «Общественное телевидение России», с 2002 года являлся президентом Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». Лысенко - обладатель званий «Заслуженный деятель искусств РФ» и «Заслуженный журналист России».

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