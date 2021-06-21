Семеро одного… посадят: погоны важнее правосудия?

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21 июня 2021, 10:02 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Российское правосудие как таковое – вещь очень интересная и увлекательная. Виновного могут не посадить, а невиновного закрыть и очень надолго. И историй таких просто тьма. За правдой обращаются, если нужные ведомства не помогают, как правило, в СМИ. Так и обратилась на днях к нам в редакцию с просьбой о помощи семья из Нижнего Новгорода. Семеро подпитых военных, среди которых двое КМС по боксу, настойчиво приставали к девушкам, избили парней, которые пытались их защитить, а потом оказались в деле пострадавшими. Одному из защищавших грозит тюрьма за «умышленное убийство»: молодой человек, борясь за свою жизнь, пырнул одного из нападавших ножом, понимая, что и сам может погибнуть, если избиения продолжатся. Защита не настаивает на оправдании, но разве же преступление не должно попадать под статью о «причинении смерти при превышении пределов необходимой обороны»?



В ночь с 15 на 16 мая этого года в Нижнем Новгороде Николай Кукушкин вместе со своей женой возвращались в компании своих друзей Григория и Людмилы из клуба. На часах было четыре утра. В это время мимо шли семеро изрядно подпитых военных Шумиловской бригады, которая находится в Нижегородской области. Наверное, поэтому две девушки, от которых их компания отошла на пару минут (что они тоже видели), показались им задачей «раз плюнуть». Так они направились прямо к ним с предложением познакомиться.



В этот же момент вернулся Николай Кукушкин. Завязалась потасовка.



«Мы с подругой Людмилой шли и разговаривали, когда Григорий с Николаем ненадолго отошли, – говорит жена осужденного Алена. – Тут к нам сзади подошла большая компания молодых парней, которые очень настойчиво предлагали познакомиться. Они вели себя нагло и были очень пьяными. Естественно, от нас получили твердый отказ. Это их не остановило. Они стали повышать голос, говорили, мол, «да ладно че вы, че такого». При этом парни видели нас четверых до этого, значит знали, что мы с Людмилой не одни. В общем, мы продолжили отказывать, и тут вернулся Коля. Он твердо сказал, что мы с ним, спросил, что нужно, а молодые люди… продолжали навязывать знакомство. Так между ними и Николаем завязалась словесная перепалка, они громко кричали, стали пихаться. Тут прибежал Григорий, стал разнимать и успокаивать всех, но тут один из тех парней ударил его в голову! Началась драка, Гришу постоянно роняли на землю ударами, били ногами по голове. При этом я заметила, что молодые люди имели навыки ударной техники, я сама занималась единоборствами несколько лет и могу оценить. В общем, мы с Людой стояли в стороне и боялись даже двинуться. Разнимать их было страшно: я понимала, что у нас с Колей ребенок, и в этой драке я тоже могу пострадать. К тому же я пережила очень серьезную травму головы в 2018 году, теперь у меня в лице находится титановая пластина с винтами и любое повреждение, удар, толчок могли привести к необратимым последствиям. А драка все продолжалась».



Заметив, что дела совсем плохи, а друг Николая летает между военными как воздушный шар, и в какой-то момент падает на землю и не встает, Кукушкин достает маленький перочинный нож, принимаясь отмахиваться и защитить своих друзей и жену.



«Они накинулись на него толпой, – рассказывает Алена. – Он отбивался руками и ногами как мог, а когда понял, что скоро перестанет справляться, достал маленький складной нож. Он просто хотел напугать их, но агрессоров это не останавливало, они продолжили нападать на него и бить, Коля стал отмахиваться ножом, они кричали, что ему п***** [конец], называли «чмом», и били со всех сторон! А потом в какой-то момент один из тех парней упал, к нему подбежали несколько ребят из его компании, стали бить по щекам, а остальные в это время продолжали избивать Николая. Я подошла к упавшему тоже, он был в крови, стали вызывать скорую, я предложила зажать рану, которая была в области желудка, уже даже нападавшие просили остальных угомониться, но они все дрались и кричали. Было так страшно! Кто-то из наших ребят предложил бежать, потому что Коля не мог больше отбиваться, мы от ужаса побежали в разные стороны, эти парни были ужасно агрессивными… Николай ушел один, мы с Людмилой были вместе, а на следующий день меня задержали оперативные сотрудники, угрожая тем, что, если я не скажу, где Коля, то стану подозреваемой. Вечером Николай сам пришел в следственный отдел с повинной».



В итоге один из нападавших получил ранение, в результате которого погиб, некоторые из его товарищей отделались травмами, а друг Николая до сих пор лежит в больнице с побоями.



Тем не менее следствие признало пострадавшей только одну сторону – военных, а Николая арестовали по статье за умышленное убийство. Вместе с этим СМИ в один голос со следствием воют о том, что вот «военнослужащего убили, на военных напали, какой кошмар»!



«Мне невыносимо больно от того, что из-за наглости и вседозволенности этих людей я и наш с Колей двухлетний ребенок остается без мужа и отца, – делится Алена. – Ужасно обидно, что пишут СМИ нашего города: этот бред вообще несопоставим с тем, что там происходило! Они выворачивают информацию так, как удобно военнослужащим, говорят, что убили военного, который просто проходил мимо, что Коля неработающий рецидивист, хотя он работает с утра до ночи и никогда не был судим. А еще нерусские парни (а нападавшие были кавказской и азиатской внешности) пишут в комментариях в соцсетях что-то типа «как найти этого п***** [гомосексуала]» и им отвечают, дают координаты, чтобы «наказать» Колю. Так ведь нельзя!



И почему никого не волнует, что вообще толпа военнослужащих делала в состоянии алкогольного опьянения на улице в такое время? Почему об этом молчат? Мне очень страшно до сих пор. Я знаю Николая как человека, безумно любящего свою семью, знаю, что он живет и дышит только нами. Он пытался защитить нас, он не хотел никого убивать».



А ведь действительно, почему «гордость отечества» домогалась до девушек, развязала драку и всемером лупила почем зря двух парней, но это никого волнует? Что это за институт репутации такой в нашей стране? И возможно ли в России заслуженное наказание и беспристрастность, когда на кону честь мундира? Который эта семерка собственными руками растоптала.



Или мы опять «за своих» – с погонами и званиями – на все готовы?

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