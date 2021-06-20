Замминистра здравоохранения Крыма Лясковский: у нескольких детей в «Артеке» выявлен коронавирус

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20 июня 2021, 12:44 Источник: ТАСС

дети, фото: pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский сообщил, что в Международном детском центре «Артек» выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей.

«Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ», - пояснил он.

Лясковский отметил, что Роспотребнадзор провел эпидрасследование, по результатам которого принято решение поместить контактных в обсерватор. По его словам, если тестирование покажет отрицательный результат, то все будут возвращены либо в «Артек», либо домой. Он добавил, что заболевшие находятся в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные - в санатории «Прибой» и больнице Армянска.

«Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально», - уточнил он.

Замминистра подчеркнул, что «Артек» продолжит принимать детей, если коронавирус не получит активное распространение. Сейчас лагерь работает в штатном режиме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике зарегистрирован рост заболеваемости COVID-19. По его словам, за сутки на полуострове выявили 178 новых случаев заболевания: 119 - при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

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