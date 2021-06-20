Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

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20 июня 2021, 11:22

медик, фото: pixels.com

Работника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам министра, если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии он может быть отстранен без сохранения заработной платы.

Напомним, обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить, в частности, сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Также постановление распространяется на сферу общественного питания, клиентские подразделения финансовых организаций, почтовые отделения, сферу бытовых услуг, образование, здравоохранение, общественный транспорт, такси, энергетику, индустрию здоровья и красоты, кинотеатры и ряд других организаций.

Как завил журналистам президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев, постановление главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации законно.

"Вакцинация необходима. Это жизненно важно, и постановление главного санитарного врача не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам. Постановление главного санитарного врача не ограничивает ни в коей мере права граждан РФ и москвичей. Это право предоставлено санитарным врачам действующим федеральным законодательством".

По закону работодатель может отстранить от работы сотрудника до прохождения вакцинации и не выплачивать ему зарплату за этот период, отметил Гасан Мирзоев:

"Это напрямую записано в Трудовом кодексе РФ. В этот период работнику даже зарплата не начисляется. Если работник заболеет, то он является источником опасной инфекции для окружающих. И таким образом будет нарушать права других здоровых людей".

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