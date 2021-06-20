В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса

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20 июня 2021, 09:39

Питер, фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввёл дополнительные меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановление опубликовано на сайте администрации.

«С 21 июня на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за три дня до дня проведения мероприятия», - говорится в документе.

Отмечается, что общее количество посетителей на таких мероприятиях не должно превышать 500 человек.

Кроме того, местные власти приостановили работу аттракционов и аквапарков, а также сократили максимальное число посетителей фан-зоны Евро-2020 до трех тысяч человек.

Ранее правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю 2021 года среди некоторых категорий граждан должна быть проведена вакцинация против коронавируса.

Предприятия Санкт-Петербурга обязаны вакцинировать 60 процентов сотрудников, чтобы получить QR-коды, которые подтверждают соответствие стандартам безопасной работы.

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