Многих латвийцев оскорбляет проведение Балтийского Прайда в Риге

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2021, 21:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

ФОТО: REUTERS, MARTON MONUS

Лето в Риге – пора Прайдов ЛГБТ! И с этим уже ничего не поделаешь, но, видимо, коронавирус обострил чувства латвийцев: многие жители Латвии считают, что такое «шествие» - оскорбление и политическая игра.



«Меня оскорбляет, что это называет событием в сфере прав человека. За последний год я устала от пути, который прокладывает ЛГБТ-движение. Я устала, ведь я принимаю участие в министерских рабочих группах, где мы пытаемся как-то решить последствия Конституционного суда. Сегодня эта карта возмущения такова, что им дан зеленый свет на все, что они делают. Они меняют устои нашего государства, систему и основы. У меня нет проблем! Пусть идут и шагают, но меня оскорбляет, что это называют величайшим событием в сфере прав человека», - заявила депутат Сейма от Нацблока Элина Трейя.



Многих латвийцев возмутил тот факт, что финансовую поддержку шествию ЛГБТ оказывает Swedbank. Дошло даже до того, что некоторые латвийцы хотят сменить банк: «А почему я должен СВОИ деньги доверять банку, который с них зарабатывает и тратит на Прайд? Я лучше доверю свои деньги банку, который потратит их приятным Мне способом!» - высказался в социальных сетях латвиец.



«Этот банк разжигает ненависть всего человечества!» - написал другой пользователь.



Мнение из социальных сетей:



«Это просто шизофрения: официально в Латвии нет слово МАТЬ, а есть родящий родитель. Любой нормальный врач скажет, что такая «любовь» - патология. Скоро мне уже будет стыдно сказать, что я с женой сплю!»



«Мне стыдно за правительство, которое разрешает этот цирк с выпячиванием гениталий. Почему бы им не собраться в лесу среди своих? Почему это откровенное б@проходит в центре Риги?»



«В Африке тоже есть прайды: в них собираются львицы и лев. Но они размножаются традиционным способом! А тут каким способом?»



«Я понимаю, что с приходом к власти г-жи Голубевой (новый министр МВД, «исповедуя» нетрадиционную ориентацию) этих сейчас будет охранять ГОС полиция? Вдумайтесь, люди!!!»



«А нормальные могут выйти на Прайд в защиту традиционных ценностей? Эти развратники нарушают наши права и калечат детей!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости