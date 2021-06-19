Эксперт Фурсов назвал тестовое создание «бесковидных зон» «выстрелом в ногу или голову»

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19 июня 2021, 20:16

pixabay.com

Российский политический эксперт и историк Андрей Фурсов высказался о предложении создать и проверить в действии так называемые “бесковидные зоны”. Речь идет о местах, в которые допускаются лишь граждане, ранее сделавшие прививку от COVID-19.

Подобные места могут создать, например, на территории образовательных учреждений. Иными словами, некоторым будет разрешено посещать лекции в аудитории, в то время как другие смогут получать необходимые знания в рамках лекций только в режиме онлайн. Говоря о таком зонировании, упоминаются также заведения общественного питания.

По словам Фурсова, подобная инициатива является “совершеннейшей глупостью”. При этом он подчеркнул, что такие мысли приходят в голову лишь при беглом ознакомлении с предложением. Он допустил, что речь может идти о социальном эксперименте. “Если это так, то это хуже, чем преступление…”, - сказал специалист.

Кроме того, Фурсов отметил, что если эту инициативу претворят в жизнь, то это будет способствовать серьезному напряжению в массах, сообщает "Свободная пресса". “А с учетом того, что осенью должны быть выборы, я, уж, не знаю, куда это будет выстрел — себе в ногу или голову?”, - добавил эксперт.

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