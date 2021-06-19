В Москве планируется наращивание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом до 24000

В настоящее время в российской столице развернуто порядка 17000 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Этой информацией поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что в течение следующих двух недель таких коек в городе должно стать 24000. По словам Раковой, пару дней назад в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова было развернуто для пациентов с COVID-19 1,6 тыс. коек.
Она отметила, что зараженных коронавирусом пациентов на сегодняшний день принимают также в родерах в коронавирусных стационарах, пяти резервных госпиталях. Кроме того, инфицированные прибывают в две детские больницы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.