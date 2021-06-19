В Москве планируется наращивание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом до 24000

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19 июня 2021, 18:19 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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В настоящее время в российской столице развернуто порядка 17000 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Этой информацией поделилась заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в течение следующих двух недель таких коек в городе должно стать 24000. По словам Раковой, пару дней назад в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова было развернуто для пациентов с COVID-19 1,6 тыс. коек.

Она отметила, что зараженных коронавирусом пациентов на сегодняшний день принимают также в родерах в коронавирусных стационарах, пяти резервных госпиталях. Кроме того, инфицированные прибывают в две детские больницы.

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