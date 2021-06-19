Вакцинолог Тимаков заявил, что в России еще две недели будет отмечаться рост заболеваемости коронавирусом

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19 июня 2021, 17:55 Источник: ТАСС

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На российской территории еще как минимум в течение двух недель будет увеличиваться число случаев заражения COVID-19. Такого мнения придерживается вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, если в России будут наблюдаться более активные темпы вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, то ситуация с заболеваемостью, судя по всему, стабилизируется к последнему летнему месяцу нынешнего года. Отметим, что за сутки в стране обнаружили 17262 носителя коронавируса. С первого февраля это максимальный показатель.

Тимаков подчеркнул, что результаты шагов по обязательной вакцинации ряда российских граждан будут заметны минимум через 1,5 месяца. Специалист добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего.

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