Вакцинолог Тимаков заявил, что в России еще две недели будет отмечаться рост заболеваемости коронавирусом

На российской территории еще как минимум в течение двух недель будет увеличиваться число случаев заражения COVID-19. Такого мнения придерживается вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, если в России будут наблюдаться более активные темпы вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, то ситуация с заболеваемостью, судя по всему, стабилизируется к последнему летнему месяцу нынешнего года. Отметим, что за сутки в стране обнаружили 17262 носителя коронавируса. С первого февраля это максимальный показатель.
Тимаков подчеркнул, что результаты шагов по обязательной вакцинации ряда российских граждан будут заметны минимум через 1,5 месяца. Специалист добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего.
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