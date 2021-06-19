Ушёл из жизни актёр из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ростоцкий

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19 июня 2021, 16:46

pixabay.com

Не стало актёра Феликса Ростоцкого. Он не дожил до 73 лет.

Трагической новостью поделились в Facebook на странице Фонда Ростоцких. От чего умер актёр, не уточняется.

Ростоцкий появился на свет четвёртого ноября 1948 года. Он был также художником-постановщиком ряда советских и российских кинокартин. В их числе “Кольца Альманзора”, “Внимание! Всем постам…”, “Идеальное преступление”, “Примадонна”, “Семнадцать мгновений весны” и прочие.

Отметим, что в известной киноленте “Семнадцать мгновений весны”, впервые вышедшей на экраны в 1973 году, зрители могут увидеть руки как раз этого актёра, когда Штирлиц на столе раскладывал спички, пишет РИА Новости.

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