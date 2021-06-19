Аналитики сообщили, что 64,4% россиян намерены отдохнуть летом за границей

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19 июня 2021, 13:45

пляж, море, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, куда россияне хотели бы отправиться в отпуск летом. Результаты данного анализа специалистов поступили в субботу, 19 июня, в распоряжение журналистов.

Опрос показал, что 94% респондентов хотели бы в летний период отправиться на море, причем 64,4% рассматривают для отпуска заграничные направления, а 35,6% – отечественные.

Как сообщает RT, среди российских предложений респонденты считают самыми привлекательными пляжи Крыма (34,6%). На втором месте находятся курорты Краснодарского края (31,7%). В рейтинг также были включены Северный Кавказ (5,7%) и Калининградская область (3,8%).

Среди заграничных мест для отдыха граждане РФ сочли самыми лучшими Кипр и в Грецию – оба направления набрали по 14,7% голосов. 10,2% туристов отдают предпочтение Черногории, 8% – Египту, 6,2% – Абхазии, а еще 5,8% – Турции.

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