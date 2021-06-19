РБК: в Минтрансе предложили авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

Минтранс Российской Федерации направило авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на площадках по продаже билетов возможность авторизации пассажиров по сертификату о вакцинации против COVID-19.
Согласно последней информации журналистов, данные о вакцинации пассажиров предлагается брать с портала Госуслуг. Известно также, что поручение о верификации пассажиров по сертификату о вакцинации было дано вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Минцифры также сообщило Минтрансу, что правило о предоставлении гражданами справки о прививке при покупке билета может быть распространено и на другие виды транспорта.
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