РБК: в Минтрансе предложили авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации

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19 июня 2021, 13:14 Источник: РБК

прививка, pixabay.com

Минтранс Российской Федерации направило авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на площадках по продаже билетов возможность авторизации пассажиров по сертификату о вакцинации против COVID-19.

Согласно последней информации журналистов, данные о вакцинации пассажиров предлагается брать с портала Госуслуг. Известно также, что поручение о верификации пассажиров по сертификату о вакцинации было дано вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Минцифры также сообщило Минтрансу, что правило о предоставлении гражданами справки о прививке при покупке билета может быть распространено и на другие виды транспорта.

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