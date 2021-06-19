Совет врача: как выдержать жару

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2021, 12:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвию накрыла жара! Термометр показывает +32! Как выдержать такую «невыносимую» погоду и остаться в «уме». Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии латвийского врача, члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса.



«Обычно, когда наступает сильная жара, то людей тянет на пляж и к морю. Но мало кто задумывается, что на пляже мы находимся под прямыми солнечными лучами. А это значит, что наше здоровье под угрозой: солнечный удар, проблемы с сердцем и много еще «приятных вещей». Категорически нельзя этого допускать. Пляж, море – прекрасно, но не в сильную жару. Люди, которые имеют проблемы с сосудами, с сердцем лучше избегать солнца. Я бы советовал переждать такую погоду дома или же в тени. Не стоит забывать, что коронавирус заставляет носить нас маски: если вы почувствовали, что трудно дышать стало, а вы в маске, то немедленно ее снимите. Обязательно нужно иметь при себе достаточное количество воды и пить ее в течение дня. А вот от кофе, алкоголя, лимонадов следует отказаться: такие напитки усиливают обезвоживание организма. Не следует даже здоровым людям проводить весь день на пляже. И помните! Если человек перегрелся на солнце, то не стоит сразу же окунаться в воду: возникнет аритмия и последствия серьезные… Следует помнить, что жара может обострить хронические заболевания: серьезно нужно отнестись к своему здоровью, когда есть сердечно-сосудистые проблемы. Если же произошел, например, солнечный удар, то пострадавшего следует уложить в тень и пока едет скорая, то хорошо бы прикладывать прохладные компрессы на лоб, грудь или побрызгать водой. Но главное в жару – вода! Ее следует пить постоянно. Будьте здоровы!»

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