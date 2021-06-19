Поддержим выборы в Государственную думу восьмого созыва

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19 июня 2021, 11:05

ООО «Пантеон» сообщает сведения о размере и условиях оказания полиграфических услуг по изготовлению печатных информационных и предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную думу восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Реквизиты: Юридический адрес: 115114 Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 1, офис 110; ИНН 7702624450.

Тел.: +7(495)763-2829, E-mail: panteonrus@mail.ru

Стоимость продукции:

№ п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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