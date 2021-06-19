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Поддержим выборы в Государственную думу восьмого созыва

, 11:05

Поддержим выборы в Государственную думу восьмого созыва

ООО «Пантеон» сообщает сведения о размере и условиях оказания полиграфических услуг по изготовлению печатных информационных и предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную думу восьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Реквизиты: Юридический адрес: 115114 Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 1, офис 110; ИНН 7702624450.
Тел.: +7(495)763-2829, E-mail: panteonrus@mail.ru

Стоимость продукции:

№ п/п

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Наименование продукции

 

Листовка, формат А4, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А5, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А6, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А4, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А5, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А6, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А4, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А5, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Листовка, формат А6, мелованная бумага 135 гр., 4+4

Плакат А2, мелованная бумага, 170 гр., 4+0

Плакат А3, мелованная бумага, 170 гр., 4+0

Плакат А4, мелованная бумага, 170 гр., 4+0

Плакат А2, мелованная бумага, 170 гр., 4+0

Плакат А3, мелованная бумага, 170 гр., 4+0

Плакат А4, мелованная бумага, 170 гр., 4+0

Лифлет А4, мелованная бумага, 150 гр., 4+4, 2 фальца

Лифлет А4, мелованная бумага, 150 гр., 4+4, 2 фальца

Лифлет А4, мелованная бумага, 150 гр., 4+4, 2 фальца

Визитки, мелованная бумага, 300 гр., 4+0

Визитки, мелованная бумага, 300 гр., 4+0

Визитки, мелованная бумага, 300 гр., 4+0

Баннер, 3х2 м, 510 гр., обработка краев, люверсы

Баннер, 510 гр., обработка краев, люверсы (за кв.м.)

Наклейка, 4+0, 900х1200 мм

Наклейка, 4+0, 700х350 мм

Наклейка, 4+0, А3

Наклейка, 4+0, А3

Наклейка, 4+0, А4

Наклейка, 4+0, А4

Наклейка, 4+0, А5

Наклейка, 4+0, А5

Футболка, нанесение 3+1

Футболка, нанесение 3+1

Футболка, нанесение 3+1

Поло, нанесение 3+1

Поло, нанесение 3+1

Поло, нанесение 3+1

Толстовка на молнии с капюшоном, нанесение 3+1

Толстовка на молнии с капюшоном, нанесение 3+1

Толстовка на молнии с капюшоном, нанесение 3+1

Ручка пластиковая, нанесение 1+0

Ручка пластиковая, нанесение 1+0

Блокнот А5, обложка 4+0, блок 1+1 30 листов

Блокнот А5, обложка 4+0, блок 1+1 30 листов

Блокнот А5, обложка 4+0, блок 1+1 30 листов

Брошюра, А5, 4+4, блок 130 гр., 8 пол.

Брошюра, А5, 4+4, блок 130 гр., 8 пол.

Брошюра, А5, 4+4, блок 130 гр., 8 пол.

Рекламный куб, 2000х2000 мм, конструкция – одинарная хромир. труба, 4 баннера с печатью 4+0

Рекламный куб, 2000х2000 мм, конструкция – тритикс (двойная труба), 4 баннера с печатью 4+0

Промостойка, 2000х700 мм (юбка – 1200х900 мм, с печатью 4+0)

Промостойка, 2000х700 мм (юбка – 1200х900 мм, с печатью 4+0; фриз – 700х350 мм, с печатью 4+0)

Пресс волл 3000х2000 мм (конструкция тритикс; баннер 3200х2200 мм, с печатью 4+0)

Коли-чество

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

10 000

50 000

50 000

50 000

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

10 000

1 000

10 000

50 000

100

1 000

10 000

1

1

1

1

1 000

10 000

1 000

10 000

1 000

10 000

100

500

1 000

100

500

1 000

100

500

1 000

1 000

10 000

500

1 000

10 000

500

1 000

10 000

1

1

1

1

1

 

Стоимость с НДС, руб.

12 800,00

11 700,00

10 900,00

38 300,00

28 300,00

23 400,00

34 200,00

24 600,00

19 800,00

31 600,00

25 300,00

16 800,00

158 200,00

81 200,00

48 300,00

19 400,00

65 200,00

192 200,00

650,00

6 500,00

22 400,00

4 800,00

720,00

1 800,00

800,00

34 600,00

225 000,00

28 200,00

132 000,00

24 200,00

82 000,00

56 600,00

228 800,00

416 000,00

86 800,00

394 800,00

738 000,00

258 000,00

1 042 000,00

1 982 000,00

5 800,00

48 000,00

62 000,00

98 000,00

680 000,00

12 200,00

18 400,00

98 000,00

18 200,00

26 600,00

7 800,00

8 400,00

19 800,00

4 480,00


 

В стоимость входит НДС 20%. В стоимость не включены дизайн и компьютерная вёрстка.

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