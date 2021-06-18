Меркель призвала Евросоюз взять пример с Байдена и пойти на прямой диалог с Россией

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18 июня 2021, 22:49

фото: pixabay.com

Евросоюзу необходимо поддерживать с Россией открытый диалог, последовать примеру США. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Меркель отметила, что на встрече лидеров стран-участниц "Большой семёрки" поднималась тема отношений с Россией.

Канцлер ФРГ заявила, что Россия является серьезным вызовом и одновременно самым крупным континентальным соседом Европейского союза.

"Мы серьезно заинтересованы в безопасности и стабильности в Евросоюзе, поэтому мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было", – цитирует слова Ангелы Меркель ТАСС.

Как думает Меркель," если президент США Джозеф Байден встречается с президентом России Владимиром Путиным и поддерживает с ним открытый диалог, то и мы со своей стороны должны вести разговор с Москвой".

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