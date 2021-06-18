Газета Politico: США приостановили военную помощь Украине на сумму $100 млн

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18 июня 2021, 22:10 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности США приостановил военную помощь Украине. Американские власти планировали предоставить киевским властям помощь на военные асходы на сумму 100 миллионов долларов.

Газета Politico со ссылкой на свои источники пишет, что в плане были поставки Украине оружия смертельного действия. Также в Белом доме рассматривалась возможность предоставления Киеву систем ближней противовоздушной обороны, огнестрельного и противотанкового вооружения.

По сведениям издания, Совет национальной безопасности США приостановил реализацию плана после снижения напряженности на границе между Украиной и Россией и в преддверии встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Один из собеседников Politico подчеркнул, что возможность предоставления военной помощи Украине США не исключают.

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