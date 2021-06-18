Латвийское правительство признано одним из самых коррумпированных в ЕС

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18 июня 2021, 20:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Правительство премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша было признано одним из самых коррумпированных в ЕС. Таковы результаты европейского опроса.

Таковы результаты опроса, опубликованного в Transparency International - барометр глобальных коррупций ЕС 2021. В период с октября по декабрь 2020 года был проведен опрос граждан во всех государствах-членах ЕС, чтобы выяснить, как коронавирус затронул коррупцию в Евросоюзе.

К огромному сожалению для Латвии, респонденты страны считают, что правительство Кришьяниса Кариньша является одним из самых коррумпированных в ЕС.

В конце 2020 года респонденты (63%) Латвии считали, что решения правительства г-на Кариньша определяется частными интересами и коррумпированным влиянием. В этом отношении только Словения, Болгария, Кипр, Чехия, Хорватия и Испания имеют худшие показатели, чем Латвия.

Согласно результатам опроса, респонденты Латвии считают, что коррупция в правительстве Латвии является большой или очень большой проблемой для страны.

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