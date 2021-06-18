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Голикова: Снижения заболеваемости COVID-19 можно ожидать, когда большинство россиян вакцинируются

, 20:46 Источник: РИА Новости

Голикова: Снижения заболеваемости COVID-19 можно ожидать, когда большинство россиян вакцинируются
Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Снижения заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 в России можно ожидать, когда большинство россиян сделают прививки.

Вице-премьер РФ, председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова в пятницу на брифинге по ситуации с распространением инфекции заявила, что
"снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано".

Голикова подчеркнула: важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике ковида.

В России сейчас зафиксирован рост заболеваемости.  

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