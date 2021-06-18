Голикова: Снижения заболеваемости COVID-19 можно ожидать, когда большинство россиян вакцинируются
18 июня 2021, 20:46Источник:
РИА Новости
Снижения заболеваемости коронавирусной инфекций COVID-19 в России можно ожидать, когда большинство россиян сделают прививки.
Вице-премьер РФ, председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова в пятницу на брифинге по ситуации с распространением инфекции заявила, что "снижение заболеваемости, а, может быть, и резкое снижение заболеваемости можно ожидать тогда, когда большинство граждан вакцинировано".
Голикова подчеркнула: важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия по профилактике ковида.
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