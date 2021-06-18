Бывший зять Ельцина рассказал о роли Чубайса в назначении премьер-министром Степашина

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2021, 20:05 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко поделился подробностями, связанными с назначением Сергея Степашина премьер-министром РФ.



Он утверждает, что Степашин занял должность главы кабмина России исключительно в противовес Николаю Аксененко. По его словам, к началу мая 1999 года кандидатура Аксененко на пост главы правительства уже была согласована, а лоббировал ее Роман Абрамович.



Алексей Дьяченко напомнил, что за Николаем Аксененко на тот момент времени стояла могущественная корпорация – железные дороги России, которая имела огромное значение.



«В отличие от Кириенко и Степашина, он представлял огромную, богатую, связанную почти с каждым обитаемым уголком страны Систему. Поэтому он был реальным тяжеловесом, во многом сопоставимым с Виктором Черномырдиным. Именно поэтому, в конечном счете, он и не прошёл в премьеры», - считает Дьяченко.



По его словам, слухи о том, что в последний момент перед назначением к Борису Ельцину зашёл Анатолий Чубайс и убедил его поменять своё решение, не совсем точно отражают действительность.



«Думаю, что всё не так однозначно. Ответ на вопрос лежит чуть глубже. Вряд ли шеф администрации Президента Александр Волошин хотел сильного и независимого премьера. С другой стороны, открыто выражать недовольство назначением Аксененко Волошин не мог. Абрамович был важный для Кремля игрок. А вот Чубайс с Абрамовичем оставался в холодных отношениях. Вот Анатолий Борисович – в очередной раз в своей героической биографии – и сделал эту работу», - рассказал бывший зять Бориса Ельцина.



Алексей Дьяченко рассказал, что Николай Аксененко предпринимал попытки сблизиться с семьёй Ельцина, но в итоге у него ничего не сложилось.



«Как человека Аксененко жалко. Он был реально крутой. Но поход в большую политику закончился для него печально. На него обрушилось уголовное преследование, в начале 2001 года Николая Емельяновича убрали из его родного МПС, вскоре он тяжело заболел. Те, с кем он сильно дружил в годы своего могущества, не приехали к нему на похороны. Впрочем, в России по-другому не бывает», - отметил Дьяченко.



По его словам, Степашин на посту премьера очень старался, но, одновременно, понимал свою «временность».



«Степашин был хорошо известен Ельцину, но доверительных отношений у них не было. Не помню, чтобы он когда-нибудь приезжал к Ельцину на дачу. Хорошие контакты Степашина с Чубайсом тоже не были секретом для ближайшего окружения Президента. Никто не собирался отдавать страну в руки Чубайса, а заодно и чрезмерно активной, в том числе в бизнесе, жены Степашина Тамары. Ельцин вообще настороженно воспринимал мужей, психологически полностью зависимых от воли сильных женщин. Это проявлялось и в его отношении к Юрию Лужкову, например. Возможно, это спровоцировало охлаждение между первым Президентом России и вторым мэром Москвы. Хотя комплекс причин такого охлаждения, конечно, гораздо сложнее», - считает Алексей Дьяченко.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости