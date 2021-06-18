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Учёные ФМБ сообщили об обнаружении новых линий COVID-19, которые могут снизить эффективность вакцин

, 19:43 Источник: РИА Новости

Учёные ФМБ сообщили об обнаружении новых линий COVID-19, которые могут снизить эффективность вакцин
фото: pixabay.com

Учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили о выявлении новых генетических линий вируса SARS-CoV-2. ФМБА проводит молекулярно-генетические исследования коронавируса более года, с марта 2020 года.

Учёные отмечают, что появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса SARS-CoV-2, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции. Это приводит к снижению эффективности лечебных и профилактических препаратов, в том числе вакцины.

Замруководителя по научной работе Центра стратегического планирования ФМБА Герман Шипулин рассказал о разработанном тесте для выявления четырех мутаций SARS-CoV-2: "британского", "южноафриканского", "бразильского" и "индийского".
Тест-систему могут зарегистрировать в Росздравнадзоре в начале июля.

В России наблюдается рост числа новых случаев заражения ковидом. Так за прошедшие сутки зарегистрировали 17 262 случая. 

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в России приход "индийского штамма".

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